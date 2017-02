Die Mitteldeutsche Regiobahn kann derzeit sieben ihrer Elektro-Triebwagen nicht einsetzen. Diese Zahl nannte eine Sprecherin der Herstellerfirma Alstom. Es seien allerdings keine Fahrzeuge mehr mit den auffälligen Abnutzungen an den Rädern in der Werkstatt. Zwei Fahrzeuge befänden sich beispielsweise wegen regulärer Wartungsarbeiten im Betriebshof. Im Dezember vergangenen Jahres musste ein Großteil der neuen Züge wegen Defekten an Rädern und Türen außer Betrieb genommen worden. Aufgrund der Ausfälle wurde der Verkehr auf der Linie Chemnitz-Elsterwerda zwischenzeitlich komplett eingestellt. Zudem galt knapp zwei Wochen lang ein Notfahrplan.

Noch einzelne Ersatzzüge unterwegs

Zur Ursache für die Abnutzungen an den Radsätzen macht Alstom weiter keine Angaben. Das börsennotierte Unternehmen erklärte, man arbeite eng mit dem Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) als Besitzer an der Analyse des Radverschleißes. "Alstom hat die Wartungsmaßnahmen optimiert, um zukünftige Ausfälle zu vermeiden." Es seien bisher noch keine Züge mehrfach wegen derselben Probleme in die Werkstatt beordert worden. Offenbar will man aber für einen solchen Fall gerüstet sein.



Eine Sprecherin des VMS sagte, derzeit seien einige Züge der Linien Dresden - Zwickau - Hof und Chemnitz - Riesa - Elsterwerda verkürzt unterwegs und böten weniger Plätze. Auf der Strecke Dresden - Hof sind auch noch lokbespannte Ersatzzüge im Einsatz. Diese erfüllen nicht alle Ausschreibungskriterien, wie Klimaanlage und Niederflureinstiege. Ein Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe sagte, wird die bestellte Leistung nicht vollständig erbracht, muss der Betreiber mit weniger Einnahmen rechnen.

Packen die Züge die kurvenreiche Strecke nicht?

Als Ursache für die Panne der neuen Elektrotriebwagen Coradia Continental käme auch die topographisch schwierige Sachsen-Franken-Magistrale mit ihren zahlreichen Steigungen und Kurven infrage, hieß es vom VMS. Anfangs waren auch noch das Fahrpersonal oder die verwendeten Werkstoffe der Räder als mögliche Fehlerquellen genannt worden.



In anderen Netzen, so in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, laufen baugleiche Fahrzeuge nach Angaben der Hersteller störungsfrei. In Sachsen waren die Triebwagen im Juni 2016 Betrieb genommen worden. Zunächst waren keine größeren Störungen bekanntgeworden. Die Züge hat der Verkehrsverbund Mittelsachsen beschafft. Die Mitteldeutsche Regiobahn betreibt die Züge. Alstom ist für die Wartung der Züge in einer Chemnitzer Bahnwerkstatt verantwortlich.