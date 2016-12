Der Angeklagte ist seit einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und laut einem medizinischen Gutachten nur für zwei Stunden am Tag verhandlungsfähig. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten am vorangegangenen Verhandlungstag Zweifel am Grad der Einschränkungen geäußert. Deshalb hakten sie am Donnerstag nach und wollten genauer wissen, was der Angeklagte kann und was er nicht kann. Kann er dem Prozess folgen oder nicht und in welchem Umfang kann er sich mitteilen, waren die Fragen die Anklage und Nebenkläger herausfinden wollten.