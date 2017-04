Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die Scheiben zur Hauseingangstür eines alternativen Wohnprojekts im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, demolierten die Täter auch das Informationsschild eines Vereins.

Die Beamten wurden gerufen, nachdem Bewohner des Hauses in der Matthesstraße gegen 1 Uhr nachts ein lautes Krachen an der Eingangstür gehört hatten und danach feststellten, dass die Scheiben der Tür eingeworfen worden waren. Außerdem entdeckten Bewohner des Wohnprojektes das zerschlagene Hinweisschild. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Schon zwei Wochen zuvor war das alternative Café Odradek, das nur um die Ecke liegt, Ziel eines Angriffs geworden. Dort schlug ein Geschoss die Schaufensterscheibe ein. Zum Zeitpunkt des Anschlags befanden sich mehrere Personen in dem Café. Alle blieben unverletzt. Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Behördensprecher MDR SACHSEN sagte, wisse man aber noch nicht, ob es sich bei dem Projektil um ein Geschoss oder lediglich um einen Stein gehandelt habe.

Kritik erntete die Polizei für ihr Vorgehen nach dem Anschlag auf das Café. In einer Pressemitteilung des Alternativen Wohn- und Kulturprojekts Kompott heißt es: "Auf den Wunsch eine Anzeige aufzugeben, reagierte er (der Polizeibeamte) einschüchternd mit einem Drohszenario. Er gab zu Bedenken, dass es zur Folge haben könnte, dass es mehrere Vorladungen nach Dresden ins Landespräsidium gibt. Des Weiteren stellte er eine Hausdurchsuchung des Hausprojekts mit einer Hundertschaft in den Raum, die auch schon am gleichen Abend geschehen könne."