Oederan-Breitenau Mann auf Feld überfahren - Verdächtiger angeklagt

Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Der Mann soll in der Nacht zum 4. April einen 38-Jährigen auf einem Feld im Ortsteil Breitenau mit einem Auto überrollt haben und anschließend geflohen sein. Das Opfer starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte der Mann in voller Tötungsabsicht.



Die Polizei hatte per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter gesucht. Dieser stellte sich neun Tage nach der Tat der Polizei. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Wann der Prozess gegen ihn beginnt, ist noch unklar.