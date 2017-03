"Bei jedem leuchten die Augen", sagt Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Bei jedem, den er auf das Festival anspreche, und der eine Affinität zu Märchen hätte. Irgendwie seien alle immer gleich von der Idee "angefixt", sagt er am Freitag auf dem Podium und lacht. Ihn selbst hätte das Fieber auch gleich ergriffen, als der jetzige Festivaldirektor Filip Albrecht ihn mit der Idee angesprochen hatte. "Das wäre doch toll, wenn das Märchenfilmfestival uns alle überleben würde", so Schmidt. Doch der Reihe nach. Erstmal die Premiere erfolgreich über die Bühne bekommen.

An fünf Tagen werden 25 Märchenfilme gezeigt. Darunter viele Klassiker, aber auch etwa zu einem Fünftel deutschsprachige Premieren. Es gibt ein großes Begleitprogramm mit Lesungen, Workshops, Theatervorführungen und einem Gala-Konzert auf dem Marktplatz, der dafür eigens überdacht werden soll. Außerdem, so die Vision von Festivaldirektor Filip Albrecht, werden die Besucher, sobald sie ihr Auto am Rande der Innenstadt abgestellt haben, sofort in die Märchenkulisse eintauchen. Schaufenster werden mit Märchenfilmkostümen und -requisiten ausgefüllt sein, an vielen Ecken stehen Schauspieler und Laiendarsteller in Kostümen und machen mit kleinen Szenen Appetit auf mehr.