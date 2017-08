Märchenfilmfestival "Fabulix" Annaberg-Buchholz wird Märchenhauptstadt

Annaberg-Buchholz wagt ein gewaltiges Experiment: In der Bergstadt beginnt am Mittwoch ein internationales Märchenfilmfestival, das es so in Europa bisher noch nie gab. "Fabulix" wird Filmgrößen und Märchenfilmliebhaber anziehen. Das zauberhafte Treiben beginnt am Abend mit der feierlichen Eröffnung auf dem Annaberger Marktplatz.