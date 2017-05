Vielen Chemnitzern ist womöglich gar nicht bewusst, wie viel Material aus dem Zeisigwald im Stadtgebiet verteilt wurde. Da gibt es zum Beispiel - vor allem im Nordosten der Stadt - die Hinterlassenschaften eines Vulkanausbruches von vor 291 Millionen Jahren. Egal, wo sich in diesem Bereich ein Bagger ins Erdreich gräbt, es kommen versteinerte Bäume, Farne, Gräser und Tiere zum Vorschein.

Den Ursprung des Vulkanausbruches kann Ronny Rößler, Direktor des Naturkundemuseums, im Porphyrbruch im Zeisigwald hinter den Teufelsbrücken ausmachen. Die Wissenschaftler des Naturkundemuseums vermuten eine sogenannte direkte Spalteneruption vor 291 Millionen Jahren. "Die ist dann über die tropische Oase hinweggefegt, hat die Bäume wie Streichhölzer umgeknickt und letzten Endes das gesamte Szenario unter den Glutwolken gleich an Ort und Stelle begraben", so Rößler.

Ein paar Teile vom "Versteinerten Wald" werden im Kulturkaufhaus Tietz in Chemnitz gezeigt. Bildrechte: dpa

Da er oft mit Fachkollegen aus aller Welt hierher zur riesigen Steinbruchwand kommt, um das Ausbruchszenario nachzuvollziehen, sind sein Team und er natürlich daran interessiert, dass der Steinbruch wieder begehbar wird. Stattdessen aber weisen Verbotsschilder am Eingang der Teufelsbrücken daraufhin, dass das technische Baudenkmal stark einsturzgefährdet ist.

Die elf Rundbögen dienten früher als Durchfahrt für die Pferdekutschen, die den Porphyr zu vielen Baustellen nach Chemnitz brachten. Eigentlich sollten sie die Haldenhänge sichern, aber nun müssen sie selbst gestützt werden. Drei der Bögen sind bereits in den letzten vier Jahren saniert worden, sagt Klaus Nestler vom Freundeskreis Naturkundemusem. Dieses Jahr können zwei weitere - finanziert durch Spendengelder und mit Fördergeld der Stadt - gerettet werden. In ein paar Jahren sollte auch der Rest geschafft sein, hofft Nestler.

In diesem "Porphyrhaus" wohnten früher Steinmetze. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Der rote Hilbersdorfer Porphyrtuff war beliebter Baustoff in Chemnitz. Das rote Vulkangestein ist porös und witterungsanfällig und wurde daher meist nur für Tür- und Fensterumrandungen benutzt. Es gibt aber noch einige Häuser in der Stadt, die komplett aus diesem Naturstein gebaut wurden. Einige davon liegen ganz in der Nähe des Steinbruches.