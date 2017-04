Die Fanbetreuung des FC Erzgebirge Aue will am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg Strafanzeige gegen bisher unbekannte Polizisten stellen. Das kündigte die Fanvertretung am Sonnabend auf ihrer Facebook-Seite an.

In dem einminütigen Video ist ein Polizeieinsatz nach dem Spiel in Nürnberg zu sehen. Bildrechte: Udo Buschmann

Hintergrund ist ein Video, das am Sonnabend nach dem Auswärtsspiel des FC Erzgebirge Aue in Nürnberg im Internet aufgetaucht ist. Zu sehen ist darin, wie eine Person in einem lilafarbenen Hemd von Polizeibeamten am Boden festgehalten wird. Am Ende des etwa eine Minute langen Videoclips tritt augenscheinlich ein Polizist mit dem Fuß auf den mit dem Gesicht am Boden Liegenden ein, ein anderer Beamter schlägt ihn wenige Augenblicke später mit der Faust. Umstehende Polizisten greifen ein, ziehen ihren Kollegen zurück.