Die Männer waren der Polizei ins Netz gegangen, weil Ihre DNA wegen des Verdachts auf eine andere Straftat gespeichert worden war. Die DNA-Proben konnten den Spuren an Tatorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Hessen zweifelsfrei zugeordnet werden. Nun wird ihnen schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Zwei der Männer befinden sich bereits in Untersuchungshaft, nach einem dritten Verdächtigen wird weiterhin gefahndet.