Am Landgericht Zwickau muss sich seit Dienstag ein 32-jähriger Zwickauer wegen eines Brandanschlags auf ein Asylheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann 16-fachen versuchten Mord vor. Motiv sei eine "ausgeprägte ausländerfeindliche Gesinnung", heißt es in der Anklage. Die Tat selbst sei als "Fanal gegen die vermeintliche Flüchtlingsflut" gedacht gewesen. Dem Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der 32-Jährige zeigte sich gleich zu Prozessbeginn geständig. Nach einer von seinem Anwalt verlesenen Stellungnahme berichtete er selbst über die Geschehnisse in der Nacht des 22. Mai 2016. Demnach war der Tat ein Zechgelage in seiner Wohnung mit seiner Frau und einem Kumpel vorausgegangen.

Auf dem Gelände der Asylbewerberunterkunft in der Zwickauer Kopernikusstraße flogen Ende Mai 2016 zwei Molotowcocktails in ein bewohntes Haus. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Danach sei er gegen zwei Uhr morgens allein zum Asylheim auf der Kopernikusstraße gezogen. Im Gepäck hatte er sechs Molotowcocktails, die er zuvor zu Hause spontan aus Spargelgläsern und einem T-Shirt selbst gebaut hatte. Das Benzin hatte er auf dem Weg noch an einer Tankstelle in einem Handkanister besorgt. An der Flüchtlingsunterkunft sei er durch eine Lücke im Zaun auf das Heimgelände geschlichen und über eine Feuertreppe in die erste Etage eines bewohnten Hauses gelangt. Dort habe er zwei brennende Molotowcocktails in den Gang geworfen. Erschrocken über die heftige Explosion habe er die Flucht ergriffen.