In Lichtenstein hat es am Sonnabendabend erneut ein Unbekannter auf Autoreifen abgesehen. Die meisten Schäden verursachte der Reifenstecher in der Böttgerstraße. Hier sind elf Reifen an sieben geparkten Pkw betroffen. Jeweils einen Reifen zerstörte er der Polizei zufolge auf der Paul-Zierold-Straße und am Neumarkt. Der Sachschaden sei derzeit noch nicht bekannt, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer am Sonnabend in der Zeit von 18:30 Uhr und 21:45 Uhr verdächtiges beobachtet hat, kann dies unter der Telefonnummer 0375/428 44 80 mitteilen.