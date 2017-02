Am Sonnabendmorgen gegen 7:30 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Haus im Amtsberger Ortsteil Schlößchen gerufen worden. Eine Wohnung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Knapp 50 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, ist in diesem Haus nur die betroffene Wohnung bewohnt. Weil der 76-jährige Bewohner erst am Sonnabend aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Er hat fürs erste ein Hotelzimmer von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist die Wohnung nun unbewohnbar. Es werde zeitnah ein Brandursachenermittler eingesetzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei jedoch davon auszugehen, dass der Brand nicht von außen gelegt sein könne, so ein Polizeisprecher.