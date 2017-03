Der Bürgerhaushalt in Chemnitz ist Geschichte. Am Mittwoch stimmte die große Mehrheit der Chemnitzer Stadträte für die Abschaffung des 2012 eingeführten Modellprojektes. Der Bürgerhaushalt erlaubte den Chemnitzern, über bestimmte Themenbereiche ihre Meinungen abzugeben. Die Ergebnisse sollten danach den Stadträten bei der Entscheidung über haushaltspolitische Fragen dienen. Bindend waren die Bürgermeinungen nicht.

"Der Name war eigentlich irreführend", sagte Petra Zais von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Denn die Bürger hätten gar kein Geld gehabt, über das sie verfügen konnten. Deshalb brauche man einen Neuanfang. Jörg Vieweg von der SPD bedauerte das Aus, sah aber das Modellprojekt am Ende. "Das Modell war ein Gewinn, aber wir konnten nicht alle Ziele durchsetzen." Die Beteiligung sei in den letzten Jahren zurückgegangen, wahrscheinlich auch wegen des fehlenden eigenen Geldes, die Bürgervorschläge umzusetzen.

Dietmar Berger von der Linken machte auch sich und die anderen Stadträte für das Scheitern des Bürgerhaushaltes verantwortlich. "Wir Stadträte haben das beschlossen und dann den Rest der Verwaltung überlassen", so Berger. Das Konzept sei gescheitert und es bringe nichts, "ein totes Pferd weiter zu reiten." Das sah auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) so: "Man hätte von Beginn an das Budgetrecht auf Bürger übertragen müssen." Da dies nicht geschehen sei, habe sich die Beteiligung in Grenzen gehalten. "Wir müssen Platz für etwas Neues, Besseres schaffen", so Ludwig. Die Bürger müssten bei einem neuen Konzept teilhaben können, eventuell mit Budgets für einzelne Stadtteile.