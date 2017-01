Inzwischen laufen die Geschäfte so gut, dass sie ihre "Entwicklerfläche" ausbauen müssen. "Wir mieten die gesamte Etage am derzeitigen Firmensitz", sagt der kaufmännische Leiter Holger Löbel. "Das ist ein Drittel mehr." Außerdem will Baselabs so bald wie möglich in ein Gebäude mit noch mehr Platz umziehen, das gegenwärtig saniert wird. Die Zahl der Mitarbeiter soll 2017 auf mehr als 30 Beschäftigte steigen. Das sind doppelt so viele wie 2015.