Kurz nach 10 Uhr rollte der erste Bagger über das Gelände und fing an, Objekt Nummer 1 zu bearbeiten: eine Bauruine, irgendwann hochgezogen, nie vollendet. Wenig später purzelten die ersten Ziegel aus dem zweiten Obergeschoss zur Erde. Das nutzlose Haus steht am nordöstlichen Rand des früheren RAW-Geländes. Von dort aus wird sich die Firma aus dem Saarland Schritt für Schritt nach Südost vorarbeiten.

Auch das weiße Haus in der Nähe des Haupteingangs, wo früher der Werksleiter sein Büro hatte, ist demnächst an der Reihe. Später folgen die großen Werkhallen. Unter anderem sind da alte Krananlagen zu demontieren. 23 Hektar ist das Gelände groß, das entspricht etwa 33 Fußballfeldern. 130.000 Tonnen Bauschutt werden schätzungsweise anfallen. In einem reichlichen Jahr - April 2017 - soll das Feld frei sein für die gemeinsame Justizvollzugsanstalt (JVA) von Sachsen und Thüringen.