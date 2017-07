In Chemnitz dürfen auch in Zukunft Zirkusse mit Nashörnern Giraffen oder Elefanten auftreten. Die Landesdirektion Sachsen hob am Dienstag ein Wildtierverbot der Stadt auf. Der Stadtratsbeschluss war nach Ansicht der Landesdirektion rechtswidrig. Auch Zirkussen die Wildtiere mitführen, sei grundsätzlich der Zugang zu städtischen Flächen zu gewährleisten, so die Landesdirektion.