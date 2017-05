Spaß am Männertag, der unter die Haut geht: Die Tätowierkünstlerin Anica Hübner aus Limbach-Oberfrohna hatte am Donnerstagvormittag zu einer Spendenaktion geladen. Bei der war allerdings Mut zum Risiko gefragt. Zum Einsatz von 20 Euro gab es ein Mini-Tattoo, das sofort gestochen wurde. Haken an der Sache: Das Motiv blieb zunächst geheim – man musste sich die Vorlage aus einem Kaugummiautomaten ziehen.