Landgericht Chemnitz Freispruch gegen Bereitschaftspolizisten aufgehoben

Das Video hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ein Polizist schlägt vor etwa zwei Jahren am Rande einer Anti-Pegida-Demonstration in Chemnitz einen Teilnehmer beim Abführen in den Bauch. Der Vorfall ist am Donnerstag zum vierten Mal vor dem Chemnitzer Landgericht verhandelt worden. Die Anklage lautet: Körperverletzung im Amt.