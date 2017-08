Schutz von Kulturgütern Freiberg rüstet sich für den Notfall

Nach Dresden, Leipzig und der Oberlausitz hat nun auch Freiberg einen Notfallverbund. Am Mittwoch ist eine entsprechende Vereinbarung zum Schutz von Kulturgütern unterschrieben worden. 13 Bibliotheken, Museen und Sammlungen der Stadt haben sich zusammengeschlossen und wollen sich in Ausnahmesituationen gegenseitig helfen. Dau gehört beispielsweise die Schaffung von Lagermöglichkeiten, wenn eine Einrichtung in einer Notsituation geräumt werden muss.