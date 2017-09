Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Ehrenfriedersdorf ist am Wochenende der Anziehungspunkt für Bergbaufans aus nah und fern. Die 6.000-Einwohner-Stadt ist Gastgeber einer der bedeutendsten bergmännischen Veranstaltungen in Sachsen. Der Sächsische Bergmanns-, Hütten- und Knappentag ist etwas ganz Besonderes, denn er findet nur alle fünf Jahre statt. An den drei Tagen rechnen die Organisatoren mit bis zu 20.000 Besuchern.

Für uns als Stadt ist das eine riesige organisatorische Herausforderung - aber auch eine große Ehre. Silke Franzl, Bürgermeisterin von Ehrenfriedersdorf

Die Bergstadt trägt Schlägel und Eisen in ihrem Stadtwappen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Ehrenfriedersdorf blickt auf eine über 700-jährige Bergbautradition zurück. Die Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf wurde 1338 aus der Taufe gehoben. Sie ist die älteste Bergmannsvereinigung Europas. Gegründet wurde sie im Mittelalter von Bergleuten, die in die dortigen Zinnbergwerke einfuhren. Das Zinn verhalf der Stadt seit dem Mittelalter zu einigem Wohlstand und erst 1990 wurde der Bergbau wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt. Das letzte Zinnbergwerk von Ehrenfriedersdorf wurde 1995 in ein Besucherbergwerk umgewandelt, in dem sich Interessierte über die Bergbaugeschichte Ehrenfriedersdorfs und des Erzgebirges informieren können.

Wiege revolutionärer Bergbautechnik

Ehrenfriedersdorf hat in der Entwicklung des Bergbaus eine maßgebliche Rolle gespielt. Denn in der Bergstadt wurde Mitte des 16. Jahrhunderts eine revolutionäre Pumptechnik erfunden. Mit der sogenannten "Ehrenfriedersdorfer Radpumpe" wurde es möglich, die Bergwerksschächte über komplexe Pumpensysteme zu entwässern. Die neuartige Bergwerkstechnik wurde auch von Georgius Agricola, dem Begründer der modernen Geologie und Bergbauwissenschaft, in seinem Standardwerk "De re metallica" von 1556 beschrieben. Das Prinzip der "Ehrenfriedersdorfer Radpumpe" fand weltweit bis in die Neuzeit Anwendung und gilt als der bedeutendste Beitrag des erzgebirgischen Bergbaus zur Technikgeschichte. Der Nachbau einer solchen "Ehrenfriedersdorfer Radpumpe" ist heute im Besucherbergwerk zu bestaunen.

Ehrenfriedersdorf ist im Bergbau-Fieber. Hier die Auslage einer Bäckerei am Marktplatz. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Volles Programm ab Freitagabend

Los geht es am Freitagabend 19:00 Uhr mit der feierlichen Eröffnung auf dem Festgelände "Burgplatz", Lampionumzug und Livemusik. Am Sonnabend stehen ein Chortreffen, Kinderangebote, Konzerte des Bergmännischen Musikvereins Ehrenfriedersdorf, ein Bergmännischer Zapfenstreich und ein großes Feuerwerk auf dem Programm. Mit einem Berggottesdienst im Festzelt um 9:30 Uhr beginnt der Sonntag. Höhepunkt an diesem Tag wird die große Bergparade des Sächsischen Landesverbandes sein. Dazu werden knapp 2.000 Habitträger von 91 Vereinen aus Sachsen und ganz Deutschland erwartet. Sogar Bergvereine aus dem Ausland haben sich angekündigt. Das Abschlusszeremoniell findet dann im Greifensteinstadion statt. Umrahmt wird das bergmännische Treiben von einem Handwerker- und Handelsmarkt.



Unser Tipp für Sonntag!

Wer nicht dabei sein kann, kann die Bergmannparade am Sonntag hier um 14:00 Uhr im Livestream auf mdr.de verfolgen.

Quelle: PM/MDR/mwa