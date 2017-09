Bei der großen Bergparade am Sonntagnachmittag sind 1.800 Uniformträger durch die Straßen von Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge gezogen. Anlass für den großen Umzug war der fünfte Bergmanns-, Hütten- und Knappentag, zu dem Bruderschaften und Knappschaften aus Sachsen und ganz Deutschland kamen.

Joachim Decker von der Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf sagte im Gespräch mit dem MDR SACHSENSPIEGEL: "Wenn die Bergleute in ihren Habits und den Blenden auflaufen, das ist schon ein Gefühl, das kann eigentlich nur ein Bergmann verstehen."

Einen Hauch von Bergmannsluft konnten die Gäste dennoch schnuppern: Im Besucherbergwerk konnten sie selbst wie Bergleute früher in den Berg einfahren. Hinter dem dreitägigen Fest, zu dem 20.000 Besucher erwartet wurden und das am Sonntagabend endet, stecken zwei Jahre Vorbereitungszeit. Der nächste Bergmannstag findet in fünf Jahren statt.