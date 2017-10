Als der Wettkampf dann doch noch startete, lief es eigentlich recht gut für Schnabels Schützling Lukas Heyn. Der sagte rückblickend im Gespräch mit MDR Sachsen: "Ich musste verschiedene Rohrsysteme und Rohrarten installieren, einen Warmwasserspeicher anschließen mit Solarplatte und WC-Anlage. Also alles, was in meinem Beruf Alltag ist." Der Titel sei schon in Sichtweite gewesen, erinnert sich der Coach. Doch beim Dichtetest kam dann der große Schreck. Aus einer der Rohrverbindungen tropfte es, der Titel war sprichwörtlich ins Wasser gefallen. "Ich bin trotzdem froh, dass wir so weit gekommen sind. Am Ende gehört eben auch ein wenig Glück dazu. Und das hatten wir in diesem Jahr nicht", sagt Schnabel.