Für die Beschäftigten des Solarworldstandortes Freiberg war die Nachricht von der Insolvenz ihres Unternehmens ein Schock. "Wir sind alle mit der Situation ein Stück weit überfordert", sagte Betriebsratschefin Anke Martin-Heede am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie selbst habe die Nachricht aus dem Radio erfahren. Ihr Wunsch sei es, die Belegschaft so früh wie möglich über die Situation zu informieren.

Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger wurde von der Meldung überrascht. Bildrechte: MDR/Sven Krüger

Der Pressesprecher des sächsischen Wirtschaftsministeriums, Jens Jungmann, sagte, es sei bedauerlich, dass es Solarworld offenbar nicht gelungen sei, sich konkurrenzfähig am Markt zu behaupten. "Wir befinden uns in direkten Gesprächen mit der Unternehmensführung, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft", so Jungmann. Sobald ein Insolvenzverwalter benannt sei, werde mit diesem das Gespräch gesucht. Letztlich bleibt aber auch der Politik nur die Hoffnung: "Wir gehen davon aus, dass sich Solarworld seiner sozialen Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern bewusst ist und gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter im Sinne der Mitarbeiter Lösungen ausarbeiten wird."



"Die Nachricht von der Insolvenz hat mich sehr überrascht, weil wir auch mit der Wirtschaftsförderung Sachsen den Umbauprozess begleitet haben", sagte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger dem MDR. Jetzt sei alles sehr, sehr schnell gegangen, was er sehr bedaure. Jetzt müsse man erst einmal die weiteren Gespräche abwarten.