Sören Uhle, Chef der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE), widersprach am Montag diesen Veröffentlichungen. Man habe an der Bühne an der Brückenstraße die Beobachtung gemacht, dass viele jugendliche Zuschauer am späten Abend zunehmend alkoholisiert gewesen seien. "Deshalb haben wir uns eine halbe Stunde vor dem Ende der Veranstaltung gegen 00:30 Uhr dafür entschieden, ein legitimes Mittel einzusetzen und den Ton abzudrehen. Das war aus unserer Sicht eine absolut korrekte Maßnahme, die Veranstaltung auf dieser Bühne eben nicht weiterlaufen zu lassen bis etwas passiert."



Auch die Polizei habe ihm bestätigt, dass es durch diese Präventivmaßnahme in diesem Bereich zu keinerlei Straftaten gekommen sei. Von einem Abbruch des Festes könne also keine Rede sein, zumal die Veranstaltungen auf den anderen Bühnen wie geplant bis 1:00 Uhr stattgefunden hätten.