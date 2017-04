Sachsens Polizei nimmt am Mittwoch verstärkt Raser ins Visier. Anlass ist ein Blitz-Marathon, der im Rahmen einer Aktionswoche des europäischen Polizeinetzwerks TISPOL in mehreren Bundesländern durchgeführt wird.

Wie es aus dem sächsischen Innenministerium hieß, werden unter anderem Unfallschwerpunkte wie gefährliche Kurven oder Straßen vor Schulen und Kindergärten überwacht. Aber es werde auch Geschwindigkeitsmessungen an "normalen" Straßen geben. Der Blitz-Marathon läuft 24 Stunden und beginnt am Mittwochmorgen 6 Uhr. Über den Tag verteilt werden einzelne Straßenabschnitte für mehrere Stunden kontrolliert. Allein die Polizeidirektion Görlitz und die Städte Görlitz, Löbau, Hoyerswerda sowie die Landkreise Bautzen und Görlitz haben Geschwindigkeitskontrollen an über 50 verschiedenen Orten geplant.

Der Blitz-Marathon soll die Autofahrer erinnern, dass die Straßenverkehrsordnung überall gilt. Ministeriumssprecher Andreas Kunze-Gubsch: "Wir hoffen, dass Autofahrer, wenn sie so eine Blitzkontrolle sehen, darüber nachdenken, dass man nicht rasen sollte." Im vergangenen Jahr hatte sich die sächsische Polizei wegen angespannter Personallage auf die Teilnahme an dem bundesweiten Aktionstag verzichtet. Im Jahr 2015 jedoch wurden beim Blitz-Marathon 127.000 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 4.600 Raser erwischt.

Am Blitz-Marathon beteiligen sich acht Bundesländer. Während beispielsweise Brandenburg und Thüringen die Standorte der Messanlagen im Vorfeld öffentlich bekanntgegeben haben, hält sich die Polizei in Sachsen überwiegend bedeckt. Der Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, Oliver Wurdack, begründet dies so: "Wir kontrollieren zu unregelmäßigen Zeiten an unregelmäßigen Orten, um das Risiko für die Autofahrer zu erhöhen, beim Rasen erwischt zu werden. Ziel ist, dass die Autofahrer zur Einsicht kommen, immer ordentlich zu fahren."