Entschärfung geplant Evakuierung nach Bombenfund in Plauen

In Plauen soll heute eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Am Vormittag beginnt die Polizei und Ordnungsamt das Gebiet um den Fundort am Galgenberg zu evakuieren. Nach Angaben der Stadtverwaltung müssen etwa 500 Menschen in dem dicht besiedelten Gebiet ihre Wohnungen verlassen. Der Evakuierungsradius am Galgenberg liegt zwischen 400 und 500 Metern. Außerdem müssen mehrere Straßen im Süden Plauens gesperrt werden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden die betroffenen Anwohner vor Ort persönlich informieren. Auch Straßensperrungen im genannten Bereiche werden notwendig sein. Wie lange die Maßnahmen dauern, lässt sich erst im Laufe des Dienstags einschätzen.