In der Chemnitzer Innenstadt hat es am Nachmittag eine Bombendrohung gegeben. Nach Angaben der Polizei richtete sich die schriftliche Drohung gegen eine Bank in der Straße am Rathaus. Sie war gegen 15 Uhr eingegangen. Galeria-Kaufhof-Mitarbeiter nach der Evakuierung des Kaufhauses. Bildrechte: MDR/Konstantin Kumpfmüller

Die Polizei ordnete eine Evakuierung der Bank und der umliegenden Gebäude an. Insgesamt mussten mehrere Hundert Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auch das in der Nähe gelegene Kaufhaus Galeria Kaufhof forderte Kunden und Mitarbeiter auf, das Haus zu verlassen. Es blieb Donnerstagnachmittag vorsorglich geschlossen. Das Kaufhaus informierte seine Kunden über die Schließung. Bildrechte: MDR/Konstantin Kumpfmüller