Am 8. Februar 2017 – es ist ein Mittwochabend - klingelt bei der Polizei das Telefon: Bei einem Schnellrestaurant an der Zentralhaltestelle in Chemnitz hat ein Unbekannter eine Bombendrohung abgesetzt. Die Beamten rücken aus, sperren das Restaurant und die Straße vor dem Lokal, suchen das Areal mit einem Sprengstoffhund ab. Eineinhalb Stunden dauert der Einsatz. Finden können die Beamten nichts.

Einsatz kommt Jugendlichen wahrscheinlich teuer zu stehen

Nun hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Anklage gegen einen 17-Jährigen am Amtsgericht Döbeln erhoben. Der Vorwurf lautet Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Der 17-Jährige soll neben dem Lokal am Zenti am 8. Februar noch zwei weitere Schnellrestaurants in der Leipziger Straße sowie der Reichsstraße bedroht haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der Jugendliche aus dem Landkreis Mittelsachsen die Taten gestanden.

Der 17-Jährige soll demnach auch für die Einsatzkosten aufkommen. Wie hoch die Forderung ausfällt, steht noch nicht fest. Die Polizei geht von einem Betrag im mittleren vierstelligen Bereich aus, der unter anderem für die geleisteten Arbeitsstunden der Polizisten fällig wird.

Zahlreiche Fälle in Chemnitz

In Chemnitz hatte es in den vergangenen Monaten mehrfach Drohungen gegen Geschäfte, Restaurants und öffentliche Einrichtungen wie Behörden und Schulen gegeben. Zuletzt ermittelte die Polizei im Mai eine 26-Jährige, die in vier Fällen Kreditinstitute sowie das Finanzamt bedroht haben soll. Kurz zuvor schnappten die Ermittler im Fall von zwei Bombendrohungen gegen Chemnitzer Einkaufszentren einen 36 Jahre alten Verdächtigen.