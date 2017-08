In Zwickau ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, handelte es sich um eine 150 Kilogramm-Bombe. Sie wurde auf dem Gelände des alten RAW-Geländes gefunden. 25 Bewohner aus umliegenden Häusern wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes brauchten etwa eine Stunde, um die Bombe zu entschärfen.



Die Bombe wurde auf einem Gelände des alten RAW-Werkes gefunden, dass derzeit für den Neubau des Großgefängnisses von Sachsen und Thüringen begutachtet wird. Laut Polizei wurde bei diesem Rundgang die Bombe gefunden. Die Bauarbeiten waren von dem Fund nicht betroffen.

