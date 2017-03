In einer Textilveredlungsfirma in Frankenberg ist kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es in einer zweistöckigen Produktionshalle zu einer Verpuffung und später zu einer Explosion gekommen. Die 18 anwesenden Beschäftigten konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen schlugen auf das gesamte Objekt und das Verwaltungsgebäude über. Laut einem Sprecher der Feuerwehr sind mehrere Wehren mit einem Großaufgebot von über 100 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis morgen an. Zur Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden.