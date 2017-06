Auf dem Gelände einer Möbelfabrik in Elterlein im Erzgebirge ist ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei und Feuerwehr sind nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Alarm sei kurz nach 9 Uhr eingegangen. Augenzeugen berichteten, das gesamte Gebäude stehe in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an. Die Brandursache ist nicht bekannt. Gaffer behinderten laut Augenzeugen die Löscharbeiten.