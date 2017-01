In Rittersgrün bei Schwarzenberg ist am frühen Montagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand gegen 4:45 Uhr ausgebrochen und hatte schnell das ganze, aus Holz errichtete Gebäude erfasst. Als die Rettungskräfte eintrafen, befand sich noch ein Bewohner im Haus. Feuerwehrmänner retteten den 49-Jährigen, der mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Haus brannte komplett nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Vormittag. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Von dem Holzhaus blieb nicht viel übrig. Ermittler der Kriminalpolizei wollten nach dem Abkühlen der Überreste nach Hinweisen auf den Auslöser für das Feuer suchen. Bildrechte: MDR/Daniel Unger