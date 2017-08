Die Doppelhaushälfte im Chemnitzer Stadtteil Rabenstein brannte komplett aus. Bildrechte: MDR/André März

Ein verheerender Dachstuhlbrand hat am frühen Sonntagmorgen in Chemnitz hohen Schaden angerichtet. Das Feuer war gegen 4 Uhr im Dach eines Doppelhauses im Ortsteil Rabenstein ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet.



Die Bewohner, ein Ehepaar mit einem drei Jahre alten Sohn, wurden von einem Nachbarn aus dem Schlaf gerissen und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Haus. Die Bewohner der zweiten Haushälfte befinden derzeit im Urlaub. Die Feuerwehr konnte nach einiger Zeit den Brand löschen und ein Übergreifen auf die andere Gebäudehälfte und Nachbarhäuser verhindern. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte und 14 Fahrzeuge der Feuerwehren Rabenstein, Stelzendorf und Grüna im Einsatz. Das Brandhaus selbst ist unbewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Der Familienvater konnte nach Polizeiangaben inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen.

Schon am Samstagabend gegen 18.30 Uhr war die Chemnitzer Feuerwehr zu einem Brand in einer Dachwohnung im Stadtteil Altchemnitz gerufen worden. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Mieter, ein 38 Jahre alter Mann, nicht zu Hause. Etwa 15 Hausbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden, konnten später aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Beim Brand in einer Asylunterkunft im erzgebirgischen Lauter-Bernsbach bei Schwarzenberg ist am Samstagnachmittag eine Betreuerin verletzt worden. Die 36 Jahre alte Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Sie hatte den Brand gegen 14.30 Uhr bemerkt und die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei hatte ein 16-jähriger Bewohner der Unterkunft den Brand in seinem Zimmer selbst gelegt und das Haus verlassen. Beamte konnten den Jugendlichen kurz nach der Benachrichtigung finden. Er wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Ein Dachstuhlbrand hat am späten Samstagabend auch die Bewohner eines Einfamilienhauses in Waldheim im Landkreis Mittelsachsen überrascht. Die 61-jährige Frau sowie zwei 39 und 63 Jahre alte Männer konnten sich unverletzt ins Freie retten, wie die Chemnitzer Polizei am Sonntag mitteilte. Einer von ihnen wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, die anderen beiden Hausbewohner kamen woanders unter. Das Feuer hat den Dachstuhl vernichtet, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist unklar und wird untersucht.

Im Chemnitzer Ortsteil Adelsberg ist am Samstag gegen 17.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Dadurch wurde ein benachbarter Unterstand in Mitleidenschaft gezogen. Nachbarn hatten sofort versucht, den Brand zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und ein Firmengebäude verhindern. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor.