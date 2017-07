Mahmoud Mustafa hat große Erwartungen mit dem Kurs verknüpft. Er war vor zwei Jahren aus dem syrischen Aleppo nach Chemnitz geflüchtet. In der neuen Heimat will er eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker machen und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten. Daher ist der 19-Jährige Siemens für die Einstiegsqualifizierung sehr dankbar. Er hofft, dass er einen Ausbildungsplatz in der Metallbranche bekommt, hat aber bisher noch keinen Erfolg gehabt. "In diesem Jahr habe ich mich bei fünf Firmen beworben, aber ich habe Absagen bekommen. Es hat nicht geklappt." Er wolle aber nicht aufgeben, an der Abendschule seinen Realschulabschluss machen und sich im nächsten Jahr erneut bewerben. Aghamirza Safdari hat seinen Ausbildungsvertrag bei Siemens hingegen schon in der Tasche. "Letztes Jahr habe ich ein Praktikum bei Siemens in Dresden gemacht. Dort hat man mir gesagt, dass ich nach der Qualifizierung hier eine Ausbildung beginnen kann. Das ist eine super Chance.

Mahmoud Mustafa (vorn) hat bisher nur Absagen auf seine Bewerbungen erhalten, Aghamirza Safdari (im Hintergrund) beginnt seine Ausbildung im August. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi