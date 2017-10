Wie Reinhold MDR SACHSEN sagte, hat das Verwaltungsgericht Chemnitz in seiner Urteilsbegründung der Stadt Zwickau und den Ländern Sachsen und Thüringen in allen Punkten Recht gegeben. "Auf die Belange der 10.391 Wahlberechtigten, die den Bürgerentscheid wollten und auf die Einwände der IHK Westsachsen wurde überhaupt nicht eingegangen." Deswegen hätten sie sich entschlossen, ihre Energie doch lieber in andere Dinge zu stecken, so Reinhold. Sie haben demnach ihren Antrag auf Zulassung der Berufung zurückgezogen.