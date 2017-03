Der wegen seiner Amtsführung umstrittene Bürgermeister von Jöhstadt, Olaf Oettel, bleibt im Amt. Beim Bürgerentscheid am Sonntag kamen nicht ausreichend Stimmen für seine Abwahl zusammen. Insgesamt 1.477 Jöhstädter forderten bei der Wahl Oettels Abgang. Um das durchzusetzen, wären jedoch 1.480 Stimmen nötig gewesen, was der Hälfte aller Wahlberechtigten im Ort entspricht.

Bürgermeister Olaf Oettel war am Tag seiner Schicksalsabstimmung abgetaucht. Nach dem Urnengang am Sonntagabend teilte er gefasst wirkend am Telefon mit, er sei über das Ergebnis erfreut: "Ich begreife das Votum als reinigendes Gewitter. Wir sollten uns jetzt alle an einen Tisch setzen und einen Neustart versuchen – quasi alles auf Null. Ich jedenfalls mache weiter."