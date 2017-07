Die Gäste mussten strenge Kontrollen über sich ergehen lassen. Einigen Besuchern wurde der Zutritt verwehrt. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Besondere Brisanz erhielt der Besuch allerdings, weil Maas am 1. Mai 2016 bei nach einer Kundgebung des DGB aufgetreten und dabei massiv gestört worden war. Um weitere Eskalationen zu vermeiden, musste damals die Polizei einschreiten.



Um solche Situationen nicht erneut entstehen zu lassen, waren am Montag die Zugänge zum Veranstaltungsort von der Polizei abgeriegelt worden. Am Einlass wurden die Gäste streng kontrolliert, einigen Besuchern wurde der Zutritt verwehrt. Dies wiederum führte ebenfalls zu lautstarken Protesten am Eingang zum Alten Gasometer.