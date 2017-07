"Liebe, Neid und Betrug" - alles dabei für Groß und Klein. Bildrechte: MDR/Mathias Schaefer

Doch da gab es natürlich noch den einen oder anderen Kampf zu führen. Mal wurde die Prinzessin entführt, mal machten sich Störenfriede auf der Burg breit. "Doch nun zum Jubiläumsfest kam die Idee auf, das Prinzenpaar endlich mal zu verloben und die große Märchenhochzeit anzubahnen. Denn was kann es schöneres geben als so einen Höhepunkt", so Hänsel. Doch auch an diesem Wochenende müssen vorerst einige Knüppel aus dem Weg geräumt werden, die einige sprichwörtlich da hingelegt haben. Ein Besucher ist begeistert: "Klasse, das sind Geschichten, die universell sind: Liebe, Neid, Betrug - alles das, was uns heute auch noch widerfährt und die Leute damals schon bewegt hat."