Generationswechsel Chef der Burg Kriebstein geht in Ruhestand

Was würde so mancher dafür geben, auf so einer schönen Burg wohnen zu können. Bernd Wippert ist auf der Burg Kriebstein im Zschopautal seit 37 Jahren zuhause. Damit ist er der dienstälteste Burgverwalter Sachsens. Das Arbeiten auf der Burg beendet er in Kürze, für das Wohnen hat er gewissermaßen noch eine Galgenfrist.