Bei einem Busunfall in Oberwiesenthal sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Bus am Sonnabendnachmittag in der Innenstadt rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die anderen etwa 40 Businsassen wurden in ein Hotel gebracht. Die Reisegruppe war mit einem Busunternehmen aus dem Raum Greiz unterwegs. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an.