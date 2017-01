"Es war eine harte und schwierige Zeit, auch für mich persönlich", sagt Dirk Kall. Erst im Juli vergangenen Jahres wurde Kall zu den Himmelblauen nach Chemnitz geholt. Er war maßgeblich an der Aufarbeitung und Lösung der finanziellen Probleme des Vereins beteiligt. Wie am Montag bekannt wurde, gehört er ganz aktuell auch dem dreiköpfigen Interims-Vorstand an, den der kürzlich neu gewählte Aufsichtsrat benannt hat. Seine beiden Ämter will Dirk Kall noch bis Ende Februar wahrnehmen. Er hat dem Verein zugesagt, auch darüber hinaus als Berater zur Verfügung zu stehen.