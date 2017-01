Das alte siebenköpfige Gremium hatte Anfang Dezember nach Bekanntwerden der finanziellen Schwierigkeiten des Vereins seinen Rücktritt erklärt. Der langjährige Vorsitzende und Chemnitzer Polizeipräsident Uwe Reißmann sprach von einem "Beitrag für eine positive weitere Entwicklung des CFC". Unter den sieben zur Abstimmung stehenden Kandidaten sind nur zwei Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrates. Der Ehrenrat bezeichnete die von ihm getroffene Vorauswahl als eine Mischung von Erfahrung und einem sachlich kritischem Blickwinkel neuer Mitglieder. Vier der sieben Kandidaten sind erst im vergangenen bzw. in diesem Jahr in den Verein eingetreten. Der neue Aufsichtsrat wird nach seiner Wahl einen neuen Vorstand für den Chemnitzer FC bestimmen. Dieser hatte gemeinsam mit dem Aufsichtsrat seinen Rücktritt erklärt.

Der Chemnitzer FC hat ein schönes neues Stadion, aber kein Geld mehr in der Kasse.

Der Chemnitzer FC hat ein schönes neues Stadion, aber kein Geld mehr in der Kasse.

Der Chemnitzer FC hat ein schönes neues Stadion, aber kein Geld mehr in der Kasse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

DIe Fans der Himmelblauen halten trotz der finanziellen Sorgen zu ihrem Verein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die neue Vereinsspitze soll dem Chemnitzer FC den Verein wieder finanziell stabilisieren. Der scheidende Vorstandschef Mathias Hänel musste Ende November 2016 einräumen, dass sich die Himmelblauen wegen struktureller Mängel im administrativen, organisatorischen und kaufmännischen Bereich in einer existenzgefährdenden Schieflage befinden.



So fielen fest geplante Einnahmen weg, weil sich die Mannschaft nicht für den DFB-Pokal qualifizierte. Bei Dienstleistungsverträgen, Spielerverpflichtungen und Abfindungen soll schlecht verhandelt worden sein. Und die Ausstattung des neuen Stadions war teurer als geplant. Dadurch hat der Verein derzeit etwa 1,5 Millionen Euro Schulden, weitere 820.000 Euro könnten in der laufenden Saison könnten noch dazukommen. Ohne externe Unterstützung könne diese Krise nicht bewältigt werden, erklärte Hänel.