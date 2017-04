Das Junior Allgirl Team beim Training im Vogtland. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

McDonald´s und Coca Cola, US-Serien und Base-Caps, all diese Dinge haben sich in Europa etabliert. Nur das ur-amerikanische Cheerleading hat es in Europa schwer. Dennoch gibt es eine überaus aktive Cheerleader-Szene in Deutschland. Und die besten davon haben sich am Wochenende im vogtländischen Auerbach getroffen. Knapp 100 junge Frauen und Männer aus ganz Deutschland hatten sich auf dem Weg in ein Trainingsquartier im Wald gemacht.

Cheerleading ist artistische Höchstleistung

Schrauben und Salti wie vom 10-Meter-Brett. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Wir haben hier das letzte unserer insgesamt fünf Trainingslager, bevor unsere Teams zur WM nach Orlando in Florida fahren", sagt Anne Tiepner, die sportliche Leiterin des deutschen Nationalteams. Die 32-jährige Vogtländerin ist seit 2002 bei den Cheer Mania in Auerbach am Start. "Viele denken, Cheerleader sind lediglich Hupfdohlen, die wild mit ihren Puscheln wedeln. Aber Cheerleading ist eine richtige Sportart." Und eine anstrengende und gefährliche, möchte man hinzufügen, wenn man die Übungen der Teams sieht. Nichts mit Puscheln. In der Halle werden im Rhythmus von wummernden Bässen aus der Musikanlage meterhohe Würfe, Salti, Hebungen und Menschen-Pyramiden trainiert. Auf der Übungsmatte stehen auch junge Männer. Sie geben vor allem den Stunts und Pyramiden Stabilität.

Drei deutsche Teams in Florida

Dass trotzdem hin und wieder Verletzungen vorkommen, ist normal. Esra macht eine kleine Pause. Sie hat sich den Fuß verstaucht. "Das passiert schon mal, weil die Übungen wirklich anspruchsvoll sind."

Esra aus Offenbach fiebert schon der WM in Orlando entgegen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die 19-Jährige aus dem hessischen Offenbach ist schon seit sieben Jahren Cheerleaderin. "Besonders bei den Würfen oder Stunts muss man sich aufeinander verlassen können. Da braucht es Vertrauen. Das Schöne am Cheerleading ist, man ist kein Einzelkämpfer." Die junge Frau macht gerade eine Ausbildung als Bürokraft. Nebenbei trainiert sie vier Mal in der Woche. Besonders intensiv in den vergangenen Monaten. Schließlich steht Ende April die Weltmeisterschaft in den USA an. "Und da will ich natürlich dabei sein!", sagt sie.