Nach Sachsen wird die "Crème da la Crème" des deutschen Radsports anreisen, wie Roland Kaiser, Cheforganisator des Rennens, schwärmt. Unter den etwa 300 Startern seien auch die deutschen Aktiven, die eine Woche später bei der Tour de France an den Start gehen werden.

Tritt auch in Chemnitz an. Die mehrfache Weltmeisterin Trixi Worrack. Bildrechte: dpa Bei den Männern starten mit Marcel Kittel, André Greipel oder Tony Martin die Besten ihrer Zunft. Auch bei den Frauen, die im Einzelzeitfahren und beim Straßenrennen an den Start gehen, ist die deutsche Spitze vertreten. So werden sich die mehrfachen Weltmeisterinnen Trixi Worrack und Lisa Brennauer in Chemnitz messen.

Buntes Rahmenprogramm jenseits der Strecke

Doch auch abseits der Rennstrecke warten einige Höhepunkte auf die Besucher. So hat die Stadt an vielen Punkten im Zentrum ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Rund um den Start und Zielbereich am Hartmannplatz präsentieren die Chemnitzer Fahrradhändler ihre Modellpalette. In der Klosterstraße können sich Wagemutige aufs Hochrad schwingen oder sich beim "Superspeed" auf zwei offiziellen Trainingsgeräten des Radteams Erdgas abstrampeln.

Weltmeister Tony Martin gehört zu den Favoriten beim Zeitfahren. Bildrechte: IMAGO Auf dem Duisburger Platz steht an diesem Wochenende ein Mini-Velodrom, auf dem Hobbyradler ihre Runden drehen und sich mit über 40 km/h wie die Profis in die Kurven legen können. Auf dem Jacobiplatz zeigt der sechsfache Trial-Weltmeister Marco Hösel seine Kunststücke und bietet Trainingseinheiten an. Am Sonnabendvormittag vor den Straßenrennen der Frauen hat der Stadtsportbund alle Interessierten dazu eingeladen, die über 19 Kilometer lange Strecke selbst einmal auszuprobieren. Jeder der die Runde schafft bekommt am Ziel ein kleines Präsent, verspricht Stadtsportbundpressechef Silvio Bonk.

Riesiger Aufwand für die Stadt

Hinter dem Organisationsteam (Roland Kaiser, Angela Lasch, Philipp Rochold und Stadtsprecher Robert Gruner v.l.) liegen stressige Wochen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Hinter den Organisatoren liegen Wochen harter Arbeit", sagt Sportbürgermeister Philipp Rochold. Allein die verkehrstechnische Absicherung des Radsportevents sei ein Kraftakt. Die Strecke für das Einzelzeitfahren ist zwei Stunden vor Beginn bis zwei Stunden nach dem letzten Zieleinlauf gesperrt. Die knapp 3000 Verkehrsschilder mit den Halteverboten und den Zeitangaben stehen bereits. Auf der Wettkampfstrecke wird die Straße in zwei Bahnen abgeteilt. Der Wintersportverein Oberhof half den Chemnitzern und stellte Straßentrenndreiecke, die eigentlich beim Biathlon zum Einsatz kommen, zur Verfügung.

Sportveranstaltung ist der Stadt viel wert

Das Radsportevent belastet aber auch den Chemnitzer Stadtsäckel. Laut Sportbürgermeister Rochold werden die Kosten für die Mega-Veranstaltung bei etwa einer dreiviertel Million Euro liegen. Eine Garantie, dass das reicht, könne er aber nicht geben. Abgerechnet werde am Schluss. Insgesamt werde das kommunale Organisationskomitee froh sein, wenn am Sonntag der letzte Höhepunkt, das Straßenrennen der Herren, erfolgreich über die Bühne gehe.

Chemnitz bestreitet das erste Mal die gesamtdeutschen Meisterschaften. Dabei kann die Stadt auf eine reiche Radsporttradition zurückblicken. Viele bekannte Radsportler drehten hier ihre ersten Runden. Und als Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt hieß, war die Stadt mehrfach Etappenort für die Internationale Friedensfahrt.