Die Vorbereitungen für die Deutsche Meisterschaft im Straßenradsport nehmen Fahrt auf. Am Donnerstag stellten die Chemnitzer Organisatoren das Konzept für die Tage vom 23. bis 25. Juni vor. Die Meisterschaft wird auf zwei Strecken ausgetragen, die beide durch das Stadtzentrum führen. Die Einzelzeitfahrstrecke der Männer und Frauen beginnt im Bereich des Richard-Hartmann-Platzes und führt durch das Chemnitztal bis nach Altmittweida, wo sich der Wendepunkt befindet. Die Frauen wenden schon einige Kilometer früher in der Nähe des Museumsbahnhofes Markersdorf. Die Zeitfahrstrecke beträgt für die Männer 48 Kilometer. Die Frauen müssen 31,2 Kilometer zurücklegen.

Insgesamt erwarten die Organisatoren mehr als 300 Radsportlerinnen und Radsportler in Chemnitz. Darunter werden laut Kaiser auch alle Aktiven sein, die eine Woche später bei der Tour de France an den Start gehen. "Hier in Chemnitz kann man die nochmal hautnah erleben." Bevor die Profis am Sonnabend das Straßenrennen absolvieren, ist eine Jedermann-Fahrradtour geplant. Ab 11 Uhr kann jeder Interessierte ab 14 Jahre eine Runde auf der Wettkampfstrecke absolvieren und Rennluft schnuppern.