Nach langem Hin und Her will Chemnitz nun doch bestimmte Punkte im Stadtzentrum mit Kameras überwachen. Das kündigte am Dienstag Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig bei einem Pressegespräch an. Vor allem die Bereiche der Zentralhaltestelle und des Stadthallenparks seien Orte, an denen eine Überwachung mit Kameras vorstellbar sei.