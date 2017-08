Bei der Fernbahnanbindung von Chemnitz spielt das Prinzip Hoffnung eine tragende Rolle. Das wurde auf einer öffentlichen Veranstaltung zu diesem Thema am Montag im Chemnitzer Rathaus deutlich. Über 100 Bürger waren der Einladung von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ins Chemnitzer Rathaus gefolgt, um sich über den neuesten Stand der Planungen zu informieren. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter der DB für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, stellten sich den Fragen der Bürger.

Freistaat unterstützt Chemnitz

Recht schnell wurde klar, dass die Entscheidung, ob und wann Chemnitz an das Fernbahnnetz angeschlossen wird, nicht in den Händen der Anwesenden liegt. Darauf machte auch Oberbürgermeisterin Ludwig aufmerksam. Das Treffen solle vielmehr darüber informieren, wie es denn um die Bemühungen und Chancen von Chemnitz stehe. Schließlich sei für alle Städte in Deutschland mit über 100.000 Einwohnern ein Fernbahnanschluss Standard. "Nur für Chemnitz nicht, und wir haben über 200.000 Einwohner."

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (li.) und Eckart Fricke von der Bahn stellten sich den Fragen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte, er sei gekommen, um zu zeigen, dass der Freistaat hinter dem Ziel einer Fernbahnanbindung stehe. Immerhin sei die Elektrifizierung der Strecke Chemnitz-Leipzig in den sogenannten "potenziellen Bedarf" aufgenommen worden, der Vorstufe zum "vordringlichen Bedarf". Deshalb werde Sachsen auch Geld für Planungsleistungen zur Verfügung stellen. Außerdem versprach Dulig: "Wir als Freistaat Sachsen wollen diese Strecke und werden weiter Druck auf Berlin ausüben."

Wirtschaftlichkeitsprüfung entscheidet

Denn ob die Strecke elektrifiziert wird, entscheidet das Bundesverkehrsministerium anhand einer Wirtschaftlichkeitsprüfung und verschiedener anderer Faktoren. Anhand dieser Bewertung wird entschieden, ob das Projekt Elektrifizierung in den "vordringlichen Bedarf" gestuft wird. Mit einem Ergebnis wird nicht vor Jahresende gerechnet. Doch die Strecke Leipzig-Chemnitz ist nicht das einzige Bahn-Projekt, für das Sachsen kämpft. Laut Wirtschaftsminister Dulig muss auch die Strecke Dresden-Prag und Dresden-Görlitz elektrifiziert werden. Deswegen wolle er bei den Gesprächen in Berlin keines der drei Vorhaben herausheben. "Ich möchte nicht Prioritäten und Regionen gegeneinander ausspielen", so seine Begründung.

Fricke stellte die DB-Pläne für Sachsen vor. Chemnitz spielt eventuell auch eine Rolle. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Wenig Hoffnung machte allerdings der Vortrag des Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Eckart Fricke. Der erläuterte den versammelten Chemnitzern die Pläne für die nächsten Jahre. Sein Tenor: Sachsen bekommt eine gute Fernbahnanbindung. Er stellte Fahrzeitverkürzungen von Sachsen nach Bayern und Baden-Württemberg in den Vordergrund oder kündigte an, dass Sachsen "auch in den kommenden Jahren deutlich vom verbesserten Fernverkehrsangebot profitiert".

Wichtig für Wirtschaft und Tourismus

Von Dresden und Leipzig werden die Fernbahnverbindungen schneller und besser. Chemnitz tauchte in Frickes Powerpointpräsentation frühestens 2022 auf. Die dann geplante Verlängerung der IC-Strecke Rostock-Dresden- (Chemnitz) München werde aber nur realisiert, wenn die Strecke Hof-Regensburg elektrifiziert wird, so der DB-Manager. Er hoffe, dass das alles noch vor 2022 realisiert werden könne. Ob Chemnitz an die Fernbahn angeschlossen wird, entscheide aber nicht sein Unternehmen: "Wir müssen die Bewertung abwarten."

Die Wortmeldungen einiger anwesender Chemnitzer machten deren Frust deutlich. So sagte ein Unternehmer, er habe Probleme, Mitarbeiter zu finden, da diese nicht schnell und unkompliziert auf Arbeit fahren könnten. Dass eine gute Fernbahnanbindung auch einen wirtschaftlichen Schub bringen könne, zeigten Beispiele aus der Vergangenheit, sagte ein anderer. "Wenn sich Chemnitz weiter so positiv entwickeln soll, brauchen wir einen Anschluss ans Fernbahnnetz."

"Schaffen Sie den Nostalgiezug ab!"

Matthias Damm, Landrat von Mittelsachsen, sagte, er könne die Ausflüchte und Ausreden der Verantwortlichen nicht mehr hören. "Ihre Antworten sind mir zu wenig", sagte der CDU-Politiker in Richtung DB-Manager Fricke. "Wer eine Lösung will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe." Es brauche eine kurzfristige Zwischenlösung, die Leute könnten nicht bis 2032 warten. Diesen Vorwurf parlierte Fricke sofort: "Dann schaffen sie den 'Nostalgiezug' zwischen Chemnitz und Leipzig ab, den Sie so bestellt haben!", sagte er zu Damm. Er sei froh, dass die Strecke nun bewertet werde. Bei den anderen Projekten müsse man schauen, ob sie eher realisiert werden könnten. Wirtschaftsminister Dulig versuchte zu schlichten. "Lösungen werden wir nur partnerschaftlich finden. Hier geht es nicht um Ausflüchte oder Ausreden, sondern das ist nun mal die Realität."

Quelle: MDR/mwa