Auf den Spuren des Reformators Luther-Spiele-Erfinder in Chemnitz prämiert

Dass Luther ein guter Schachspieler war, ist verbürgt. Doch was hätte er wohl zu den Spielen gesagt, die am Sonnabend in Chemnitz prämiert wurden. Über 200 Schulklassen hatten sich am Luther-Spiele-Wettbewerb beteiligt.