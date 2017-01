Fußball-Drittligist Chemnitzer FC wird beim Heimspiel gegen den Halleschen FC an diesem Sonnabend mit Trauerflor spielen. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, will er damit der drei Fans gedenken, die am Wochenende bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt sind. Zuvor seien die jungen Männer bei einem CFC-Fanclubtreffen nahe Chemnitz gewesen.