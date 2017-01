Die Auswölbungen in der Fassade sollen der Form nach an Stimmgabeln erinnern. Bildrechte: dpa

Von außen könnte man die bogenartig gekrümmten Fassadenelemente an der Elbphilharmonie für rein optische Spielerei halten. Die Form soll an Stimmgabeln erinnern. Es lässt sich kaum erahnen, dass diese Bögen auch eine praktische Funktion haben. Denn sie sind zur Absturzsicherung gedacht, für diejenigen, die die Aussicht in der Loggia genießen wollen.

Erst von innen lassen sich die Rundbögen richtig erkennen. Bildrechte: dpa

Diese Bögen wurden aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Entwickelt, gebaut und geliefert hat sie die Firma Fiber-Tech aus Chemnitz. Das war vor sechs Jahren, sagt Geschäftsführer Matthias Pfalz. "An uns hat es also nicht gelegen, dass es so lange gedauert hat", meint Pfalz mit einem Augenzwinkern.

Kurz vor dem Verladen und dem Abtransport zur Elbphilharmonie-Baustelle. Hier lässt sich gut die Größe der Bauteile erahnen. Bildrechte: FIBER-TECH Products GmbH Aber er ist auch traurig, weil er das fertige Gebäude in absehbarer Zeit nicht von Nahem besichtigen kann. "Früher war es Tradition, dass die Bauschaffenden, die maßgeblich am Erfolg solcher extravaganter Projekte beteiligt waren, zu einer Art Eröffnungsveranstaltung eingeladen wurden." Das sei heutzutage offenbar nicht mehr so. Auch eine Konzertkarte habe Pfalz nicht mehr kaufen können. Bis Ende 2017 sei schon alles ausverkauft, so der Chemnitzer.

London, Hamburg und Berlin

Als die Fassadenelemente für die Elbphilharmonie im Februar 2010 geliefert wurden, lag viel Schnee. Bildrechte: FIBER-TECH Products GmbH Die Fiber-Tech hat sich eigenen Angaben zufolge als Spezialist für glasfaserverstärkte Kunststoffe im Bauwesen etabliert. Fassadenbaufirmen würden eher mit ihren gewohnten Standardmaterialien arbeiten, so Pfalz. Das sind in der Regel Glas, Stahl und Aluminium. Für textilverstärkte Leichtbaustoffe holen sie zumeist Experten wie die Fiber-Tech dazu. So war es auch bei der Elbphilharmonie. Den Bau der Fassade hatte die Firma Josef Gartner GmbH aus Gundelfingen übernommen - ein langjähriger Partner der Fiber-Tech. Ein Jahr lang etwa hat es gedauert, bis die rund 120 Bögen ihren Weg nach Hamburg antreten konnten.

Zuvor hatte die Fiber-Tech Fassadenelemente für "The Walbrook" geliefert. Das Wohn- und Geschäftshaus in der Londoner City wurde vom Stararchitekten Norman Foster errichtet. Auch Hundertwasserhäuser tragen Gestaltungselemente von Fiber-Tech. Das jüngste große Projekt im Bereich der anspruchsvollen Architektur ist die Sanierung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Hier haben die Chemnitzer die sogenannte Nachhallgalerie über dem dritten Rang mit einer Art Rautengitter verkleidet. Die Staatsoper wird am 3. Oktober dieses Jahres wiedereröffnet.

"Es ist ein Abenteuer"

Solche Fassadenelemente seien immer Unikate, sagt Matthias Pfalz. Das mache es gerade so spannend. "Das hat noch nie jemand vorher gebaut, also kann man nie vorher wissen, ob es funktioniert. Das weiß man erst am Ende."